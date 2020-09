Bigband Dieren treedt op

BRUMMEN – Zondag 13 september zal de negende editie van Jazz in Broek plaatsvinden achter in de tuin bij Uitspanning de Vroolijke Frans in Brummen (Broek). Om deze middag volgens de huidige richtlijnen te organiseren zal er dit jaar één bigband optreden en is het optreden achter in de tuin. Hier is voldoende plek om publiek en muzikanten voldoende veilige ruimte te geven. Bigband Dieren zal van 15.00 tot 17.00 uur een concert verzorgen. De toegang is gratis. Reserveren is wel gewenst in verband met het beperkte aantal zitplekken.

Deze middag zal Bigband Dieren invulling geven aan de jaarlijkse muzikale happening. De band werd opgericht in het jaar 2000 en vindt zijn oorsprong in de muziekschool in het dorp Dieren. “Bij Bigband Dieren staan ze voor gezelligheid en kwaliteit en niet per se in die volgorde”, aldus de band zelf. Zij trappen hun muzikaal jaar met heel veel plezier af bij Jazz in Broek. Bij slecht weer gaat het optreden niet door. Houd hiervoor de site van de Vroolijke Frans in de gaten.

