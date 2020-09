Bibliotheek Eerbeek zoekt vrijwilligers

EERBEEK – De Bibliotheek in Eerbeek is op zoek naar vrijwilligers, enthousiaste gastvrouwen en -heren die eraan mee kunnen werken om de Bibliotheek een ontmoetingsplek te laten zijn waar iedereen zich welkom voelt. De vrijwilligers ontvangen bezoekers, maken ze wegwijs met de coronaregels en helpen klanten bij de selfservicebalie met het lenen en verlengen van boeken. Daarnaast zorgen ze ervoor dat de Bibliotheek er tiptop uitziet. Ook worden met regelmaat in de avonduren lezingen en cursussen of andere activiteiten georganiseerd. De gastvrouw/heer heet de bezoekers welkom en zorgt voor de koffie/thee. En kan uiteraard ook genieten van de aangeboden activiteit.

www.bibliotheekbrummenvoorst.nl