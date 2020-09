Bibliotheek Doesburg vaker open

DOESBURG – Sinds 1 september zijn de openingstijden van de Bibliotheek in Doesburg weer verruimd. Op maandag is de bibliotheek open van 13.00 tot 17.00 uur, op woensdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. Op dinsdag en zondag is de bibliotheek gesloten. De bibliotheek roept bezoekers op de aanwijzingen van het personeel op te volgen. Er mogen nog steeds maar een beperkt aantal mensen in de vestiging zijn. Mensen die de bibliotheek bezoeken krijgen een toegangskaart. Deze moet bij vertrek weer worden ingeleverd.

www.bibliotheekwestachterhoek.nl