Bewoners welkom op startavond Klompenpad Eerbeek

EERBEEK – Op dinsdag 29 september is er een startavond over een nog te ontwikkelen Klompenbad in de omgeving van Eerbeek. Bewoners zijn welkom een bijdrage te leveren aan het opzetten van deze wandelroute.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en de gemeente Brummen willen samen met bewoners en partijen in het gebied een wandelroute realiseren die het landschap en de cultuurhistorie van het gebied beleefbaar maakt. De startavond vindt plaats om 20.00 uur in De Korenmolen in Eerbeek. Vanwege de coronamaatregelen is aanmelden voor deze bijeenkomst noodzakelijk. Dat kan via het aanmeldformulier op www.landschapsbeheergelderland.nl. Er geldt een maximum van 20 deelnemers. De zaal is open vanaf 19.45 uur.

Op de startavond wordt het project toegelicht. Tevens is de initiatiefgroep aanwezig, die vorig jaar al met het idee kwam voor een Klompenpad rondom Eerbeek. De groep heeft een concept-route ontwikkeld, die op de avond getoond zal worden. Alle aanwezigen krijgen de kans om hierop te reageren en hun kennis over oude wandelpaden, cultuurhistorisch interessante objecten en hun aanvullende ideeën voor de route aan te dragen. Alle input van de avond zal verzameld worden op een kaart. Het Klompenpad krijgt een naam die verwijst naar een element in het landschap waar doorheen wordt gewandeld, zoals een historische boerderij, veldnaam of buurtschap. Een werkgroep (waarvoor men zich ook op deze avond kan aanmelden) bestaande uit bewoners, ondernemers en betrokken partijen, gaat vervolgens aan de slag met de realisatie van het Klompenpad.

In Gelderland en Utrecht zijn 129 Klompenpaden ontwikkeld door Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Landschap Erfgoed Utrecht. Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad door natuurgebieden, over landgoederen en waar mogelijk door het boerenland. Bij voorkeur door weilanden en langs akkers, zodat de wandelaar ook dit landschap optimaal kan beleven. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Deze combinatie van natuur en cultuurhistorie is niet alleen interessant voor recreanten maar ook voor bewoners die op deze manier een stukje geschiedenis van hun eigen omgeving ontdekken. Klompenpaden vergroten de toegankelijkheid van het platteland en zijn daarmee een stimulans aan de lokale economie.