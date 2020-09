Bermrandje door sigarettenpeuk

BRUMMEN – De politie van Brummen waarschuwt voor de grote kans op natuurbrand. Op vrijdag 18 september ontstond een kleine bermbrand langs het Heidepad in Brummen, vermoedelijk veroorzaakt door een brandende sigaret. Het brandje kon snel worden geblust en erger werd voorkomen. De natuur is nog steeds erg droog en de kans op branden groot. Ook door zoiets ‘kleins’ als het weggooien vna een brandende sigaret, die in de asbak hoort.