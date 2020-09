Basisschoolleerlingen krijgen herinnering aan 75 jaar vrijheid

VELP – Alle leerlingen van de basisscholen in Velp en Rozendaal kregen vrijdag 28 augustus een Herinneringsvaantje van bestuurslid Kees Prins van Velp voor Oranje. Door de coronacrisis werden eerder dit jaar alle herdenkingen en vieringen afgelast en konden de vaantjes, ter herinnering aan 75 jaar vrijheid, niet eerder worden uitgereikt. In het weekend van 31 augustus 1945 vierde Velp drie dagen feest. Het was de eerste Koninginnedag na de oorlog en Koningin Wilhelmina werd 65 jaar. Op de eerste feestdag legden schoolkinderen kransen ter nagedachtenis aan de doden van WO2.

“Het is daarom nu, precies 75 jaar later, een mooi moment om de speciaal gemaakte Herinneringsvaantjes uit te delen’, vindt Kees Prins, bestuurslid van Stichting Velp voor Oranje. “We lieten de vaantjes/boekenleggers met de vlaggen van onze bevrijders speciaal maken ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid. Ze zijn bestemd voor de leerlingen van alle basisscholen in Velp en Rozendaal.”

Foto: Leerlingen van Roncallischool kregen een Herinneringsvaantje