Badmintonners gezocht

RHEDEN – De leden van Badmintonclub de IJssel staan vanaf 2 september weer op de baan om vrij te spelen en te trainen. Ze bereiden zich voor op de wedstrijden , die in september weer van start gaan. Ze zijn op zoek naar nieuwe leden. “Dus trek je stoute (sport)schoenen aan en kom vrijblijvend twee keer meespelen in de Hangmat in Rheden. Vanaf 19.30 uur zijn wij er, jij ook?” roept de verenging op.