Appeltaartjes voor de gasten van de Zonnebloem

REGIO – De gasten van de Zonnebloem regio Veluwezoom werden de afgelopen tijd verrast met een appeltaartje van Joehoe-ouwe-taart. Dit bedrijf verkoopt kleine appeltaartjes om mee te nemen, bijvoorbeeld naar je oma. Na 10 minuten in de oven staat er een heerlijk appelgebakje klaar. Door corona ging hier een dikke streep door en de verkoop stagneerde. Joehoe-ouwe-taart besloot in totaal 6000 taartjes te doneren aan de Zonnebloem, waarvan er 240 werden uitgedeeld binnen de regio Veluwezoom.

De vrijwilligers van de verschillende afdelingen hebben de taartjes verdeeld. In Loenen werden de taartjes huis-aan-huis bij de gasten bezorgd, in Brummen gingen de vrijwilligers bij de mensen op de koffie en namen een taartje voor ze mee. Ook bij het coronaproof schilderen werden de taartjes genuttigd. In Rheden en Velp gingen de taartjes op een soortgelijke manier naar de gasten. De ene vrijwilliger leverde het af, de andere dronk een kopje koffie met de gast mee.

En zo werd, mede dankzij de Joehoe-taartjes 240 keer de corona-eenzaamheid weer eens onderbroken. De vrijwilligers van de Zonnebloem blijven hun best doen om er een feestje van te maken met hun gasten. Nieuwe vrijwilligers zijn overigens altijd welkom bij de Zonnebloem. Dat kunnen mensen zijn die goed zijn in organiseren, maar ook mensen die af en toe eens op visite willen bij iemand met een fysieke beperking. Wie hier belangstelling voor heeft, kan naam en telefoonnummer sturen naar zonnebloemveluwezoom@gmail.com met je naam en telefoonnummer. Er wordt dan contact opgenomen voor meer informatie.