Appartementen Kraakselaan verkozen tot Ruwe Diamant van Doesburg

DOESBRUG – Het appartementencomplex aan de Kraakselaan in Doesburg is verkozen tot Ruwe Diamant van de gemeente Doesburg. Het pand, dat stamt uit de periode van wederopbouw van Nederland, heeft bijzondere kenmerken, die op het eerste oog wellicht niet meteen zichtbaar zijn. De Ruwe Diamant werd zaterdag 12 september overhandigd aan de voorzitster van de VVE van het gebouw.

Sinds 2019 werken elf gemeenten in de Achterhoek, waaronder Doesburg, samen in het project ‘Een nieuwe tijd! Wederopbouw in de Achterhoek’. Hierin staat het bijzondere erfgoed uit de periode van de wederopbouw, 1945 – 1965, centraal. De wederopbouw was een periode van schaarste, maar ook economische groei, welvaart, optimisme en vernieuwing. Nooit werd er in zo;n korte tijd zoveel gebouwd als in die tijd.

Gebouwen uit deze periode krijgen vaak het etiket saai, lelijk of braaf opgeplakt waar het gaat om de architectuur, stedenbouw en monumentale kunst. Dit project zet zich in om ook de kwaliteit en bijzondere verhalen van deze panden in de schijnwerpers te zetten.

Zo is er de afgelopen maanden aandacht gevraagd voor de Ruwe Diamanten, bijzondere wederopbouwpanden in de Achterhoek. Dit zijn panden waarbij misschien niet bij de eerste oogopslag de schoonheid te definiëren is, maar die zeker hun kwaliteiten hebben. Om deze kwaliteiten zichtbaar te maken, heeft de projectgroep samen met de deelnemende gemeenten, een aantal panden in de regio geselecteerd die illustratief zijn voor de ontwikkeling van de Achterhoek tijdens de wederopbouw. Middels een verkiezing is het appartementencomplex aan de Kraakselaan verkozen tot Ruwe Diamant van de gemeente Doesburg.

Het appartementencomplex aan de Kraakselaan werd in 1956 gebouwd in opdracht van de NV van de Verenigde Blikfabrieken te Amsterdam, die een afdeling in Doesburg had. De fabriek in Doesburg moest uitbreiden em voor de nieuwe topfunctionarissen moesten nieuwe woningen komen omdat zij ‘noodgedwongen in de arbeiderswoningen waren ondergebracht’. Het ontwerp werd gemaakt door stadsarchitect Nico de Wolf. Het werd een pand met twaalf appartementen, dat opvalt door de grote raampartijen, de verdeling van de ramen in de voorgevel, de deuromlijstingen, het gebruik van stalen kozijnen en het schuin overstekende dak. Bijzonder element in het interieur zijn de oorspronkelijke ijzeren trapstijlen in de vorm van een paperclip.

Blijkbaar wist men het gebouw ook in vroeger tijden al te waarderen, want het werd afgebeeld op een ansichtkaart van Doesburg, naast foto’s van de Waag, het stadhuis en de brug.

Andere genomineerden voor de Ruwe Diamant van Doesburg waren de Alexander Ver Huellbrug over de IJssel, de Heilige Martinuskerk aaan de Juliana van Stolberglaan, de woningbouw op het Zuidelijk Molenveld, de boerderij aan de Zomerweg 2 in Doesburg en het sluiscomplex in de Oude IJssel.

Foto: De voorzitster van de VVE van het appartementencomplex aan de Kraakselaan neemt de Ruwe Diamant voor het pand in ontvangst