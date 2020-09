HUMMELO – Zaterdag 19 september werd in het Dorpshuis van Hummelo weer de inmiddels bekende Alles-Behalve-Rommel-Markt gehouden. Op vrijdagavond konden de inwoners van Hummelo mooie spullen aanleveren voor deze markt.

Deze Alles-Behalve-Rommel-Markt is al acht jaar een leuke gelegenheid om de spulletjes te verkopen waar men op uitgekeken is en nieuwe aan te schaffen. Dit jaar was er ook kleding toegestaan en met name kinderkleding werd er veel gebracht en gekocht. Het was heerlijk zonnig weer, zodat er ook buiten mooie spulletjes uitgestald konden worden en dat maakte de ruimte groter, zodat eenieder ruim kon kijken en toch de benodigde afstand kon bewaren.

De opbrengst van de markt is voor de helft voor het Dorpshuis, de andere helft is voor het Dorpshuis. Sommige verkopers schonken de hele opbrengst aan het Dorpshuis. De Stichting Dorpshuis Hummelo kan met deze opbrengst weer leuke culturele en verbindende activiteiten organiseren.

Foto: Hanny ten Dolle