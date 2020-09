DIEREN – Op maandag 21 september beginnen de djembé-lessen voor volwassenen weer bij Ritme op Maat. Deze lessen vinden plaats in de ruime kelderzaal van de Oase in Dieren van 19.30 tot 21.30 uur. Het gaat om een proefles waar mensen kunnen ontdekken of het muziek maken op deze manier iets voor hen is. De les wordt gegeven door Coen van Vollenhoven. Hij hoort graag wie er van plan is om te komen zodat hij weet hoeveel drums hij klaar mag zetten.

Tel. 06-51302579

www.afrikaans-trommelen.nl