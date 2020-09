Acupuncturist bij koffieochtend in Klarenbeek

KLARENBEEK – Acupuncturist Egbert van der Burgh zal ingaan op de vragen van de bezoekers tijdens een workshop op woensdag 9 september tijdens de koffieochtend om 10.00 uur in het MFC te Klarenbeek.

De vragen zijn: Acupunctuur, is toch iets met naalden? Je hoort steeds meer verhalen over behandelingen waarbij gebruik gemaakt wordt van acupunctuur. Waar komt deze belangstelling vandaan?

Egbert van der Burgh (1957) woont sinds 2017 in Klarenbeek. Geboren in Leeuwarden en via de elektrotechniek binnen de medische wereld en heeft uiteindelijk de overstap gemaakt naar de Chinese geneeswijzen. In 2013 rondde Van der Burgh zijn opleiding tot acupuncturist af en startte zijn praktijk in Wageningen. De liefde bracht hem naar Klarenbeek alwaar hij diverse patiënten behandelt.

Acupunctuur is een complementaire geneeswijze met als doel het herstellen van de lichaamsbalans en de gezondheid, door middel van het stimuleren van acupunctuurpunten. Hier worden steriele, dunne naalden gebruikt die in de huid worden geprikt. Een vrijwel pijnloze behandeling.

Tijdens de workshop “Een andere kijk op gezondheid” zal gesproken worden over onder meer hoofdpijnklachten, aandoeningen van rug, wervelkolom en gewrichten, gynaecologische klachten waaronder onvruchtbaarheid en menstruatieproblematiek, vermoeidheidsklachten, maag-darm klachten zo ook hart- en vaatziekten, allergieën, psychische klachten waaronder burn-out, angst en depressie, huidaandoeningen, neurologische klachten. Ook komt acupunctuur en stoppen met roken aan bod.