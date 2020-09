Activiteiten bij Protestantse kerk in Drempt en Hoog-Keppel

HOOG-KEPPEL/DREMPT – Sinds juli zijn er elke zondag weer kerkdiensten in de Protestantse kerken in Hoog-Keppel en Drempt. Vanaf oktober wordt er ook gestart met andere activiteiten.

Op zondag 4 oktober is de startdienst in Voor-Drempt. Aanvang is 10.00 uur. Het thema is: alles van waarde is weerloos. Door middel van gedichten, teksten en zang van Full House uit Steenderen wordt gedeeld wat van waarde is. Er is ook een programma voor de kinderen.

Rondom de startzondag zijn er nog twee momenten, waarop mensen elkaar kunnen ontmoeten. Op vrijdag 2 oktober is er een nieuwe activiteit: de lunch Maal en Verhaal. In het Kerkhuis in Hoog-Keppel is er van 12.00 tot 13.00 uur en van 13.00 tot 14.00 uur een gezamenlijke lunch. De deelnemers gaan met elkaar in gesprek over een actualiteit naar aanleiding van een artikel uit de krant. In verband met de coronamaatregelen kunnen er maar acht mensen aanwezig zijn. Aanmelden kan tot 29 september bij Ds. Karin Spelt.

Op maandag 5 oktober wordt er om 19.30 uur weer een start gemaakt met de filmavonden. Met een kleine groep van maximaal 12 mensen wordt de Franse film Hors Normes gekeken in het Kerkhuis in Hoog-Keppel. De film vertelt met humor en vaart het bijzondere verhaal van twee goede vrienden die zich met hart en ziel inzetten voor autistische kinderen, die zonder hen geen plek zouden hebben in de maatschappij. Vanaf 19.00 uur staan koffie en thee klaar. Na afloop is er onder het genot van een drankje een kort nagesprek van een half uur. Ook hier is opgave nodig voor 4 oktober bij Ds. Karin Spelt via karin.spelt@gmail.com of tel. 06-13554749.