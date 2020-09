Aanleg glasvezel in buitengebied Brummen

GEM. BRUMMEN – Aannemer Van Gelder Telecom is gestart met de aanleg van een glasvezel netwerk in het buitengebied van de gemeente Brummen. Dit gebeurt in opdracht van Delta Fiber Netwerk (voorheen Glasvezel Buitenaf). De graafwerkzaamheden duren ongeveer tot eind dit jaar. Daarna worden de aansluitingen gerealiseerd in de woningen zelf, op afspraak tussen de aannemer en de woningeigenaar. Er wordt in totaal 175 kilometer kabel gegraven, waarvan ongeveer 130 kilometer geulen in de berm, 25 kilometer door tuinen en opritten en nog eens 30 kilometer via gestuurde boring.