Aangepaste Kinder Vakantie Spelen in Eerbeek was succes

EERBEEK – Door alle coronaperikelen was het spannend of de Kinder Vakantie spelen in Eerbeek dit jaar wel konden doorgaan. In de voorbereiding heeft de werkgroep, die de KVS organiseert, besloten om een alternatief programma aan te bieden. In plaats van een week op het veld met hutten bouwen en activiteiten is er een adventdoos samengesteld met opdrachten door de week heen die de kinderen zelf thuis konden uitvoeren. Tachtig kinderen hebben deze box opgehaald en de opdrachten uitgevoerd en gedeeld op de sociale media van de KVS Eerbeek. De week is afgesloten met een zeskamp op het veld bij Tapawingo. De organisatie bedankt alle winkeliers die de KVS hebben gesponsord in de vorm van materialen, en ook de vele vrijwilligers die dit jaar weer klaarstonden om de kinderen een mooie dag te bieden.