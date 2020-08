Zorgen omtrent grootschalige energie opwek in Spankeren

SPANKEREN – Omwonenden van het Soerens Broek, Belangenvereniging Spankeren, Landgoed De Bockhorst, Landgoed De Geldersche toren en Vereniging Natuurmonumenten maken zich grote zorgen over de plannen op grote schaal energie op te wekken in Spankeren. Vooral de mogelijke komst van windmolens met een tiphoogte van 240 meter is een doorn is het oog van de betrokkenen. Zij schreven gezamenlijk een brief aan de gemeente Rheden om hun zorgen kenbaar te maken.

In de brief spreken de partijen hun zorg uit over het aanwijzen het Soerense Beekdal als zoekgebied voor grootschalige opwek van energie. “Wat ons verwondert, is dat in de RES alleen de optie voor een groot zonneveld wordt genoemd, maar dat de gemeente Rheden nadrukkelijk aangeeft dat het windenergie op die locatie niet wil uitsluiten. De motivatie van de gemeente is dat het mogelijk is om in het gebied in Spankeren grootschalig energie op te wekken, omdat het gebied niet wordt gehinderd door regelgeving of technische (on)mogelijkheden. Daar ruimte om te zoeken voor de gemeente Rheden heel beperkt is, er geen regelgeving is met betrekking tot natuur en omdat de wind er volgens de gemeente gunstig i,s houdt de gemeente vast aan deze optie”, laten ze weten.

De partijen willen benadrukken dat zij grootschalige energieopwek in Spankeren onacceptabel vinden. “Het aangewezen zoekgebied in Spankeren omvat het natuurgebied Soerens Beekdal, dat onlangs is ontwikkeld door agrariërs, grondeigenaren en Natuurmonumenten. In de nabijheid van het aangewezen zoekgebied is recent 25 hectare natuur ontwikkeld, waarbij veel landschapselementen zijn hersteld. De plaatsing van windmolens verandert het landschappelijke en cultuurhistorische karakter van het gebied ingrijpend. Het vrije uitzicht vanuit de direct omwonenden, de dorpen Spankeren, Laag-Soeren en de wijk Dieren Noordoost en de rust in het natuurgebied worden verstoord, waardoor de kwaliteit van de natuur en de woonomgeving daalt. Het gebied heeft een hoge recreatiewaarde. Het plaatsen van windmolens kan leiden tot vermindering van toerisme in het gebied als gevolg van verlies van rust, ruimte en natuurgevoel in de omgeving. De leefbaarheid van de woonomgeving vermindert fors door de (bij zonnig weer) constant bewegende slagschaduw, ’s nachts de constant knipperende rode lichten en indringende geluidsproductie van de wieken”, staat te lezen in de brief.

Volgens de briefschrijvers zijn bewoners en andere belanghebbenden onvoldoende betrokken bij de selectie van het gebied als zoekgebied voor grootschalige opwek. “Met name de keuze van de gemeente Rheden om in het gebied bij Spankeren te onderzoeken of grootschalige opwek door middel van windmolens mogelijk is, baart ons grote zorgen. Eenieder die in het gebied gaat kijken, ziet dat windmolens met een tiphoogte tot 240 meter niet passen in dit landschap van weilanden, bossages en meidoornhagen. Wij willen de beleidsmakers en politiek in de gemeente Rheden oproepen om dit stuk natuur te beschermen en niet te laten aantasten door de plaatsing an windmolens en zonneweiden. Wij nodigen u graag uit voor een wandeling in dit unieke gebied”, besluiten zij de oproep aan de Rhedense raadsleden.