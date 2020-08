Zonnebloemen sieren maisvelden

EERBEEK – Grote akkers met mais sieren in mindere mate het landschap. Boeren zaaien grote oppervlakte landbouwgrond met dit gewas om prima veevoer te krijgen voor het rundvee. De graanakkers met haver, gerst en rogge zijn grotendeels verdwenen. Ook de aardappelen worden maar weinig meer door de boeren verbouwd. Vroeger zag men ook overal de akkers met voederbieten.

Natuurorganisaties stimuleren de boeren om langs de maislanden zonnebloemen of andere kleurige gewassen te zaaien om mee biodiversiteit te krijgen. In Eerbeek is aan de Loenenseweg ook een mooie maisakker te zien waar aan de randen de zonnebloemen volop staan te bloeien. Een verrijking voor het landschap en voor de vogels wellicht een welkome aanvulling op hun voedermenu.

Foto: Martien Kobussen