Zonnebloem-gasten naar Ereveld Loenen

LOENEN – Er mogen en kunnen weer kleine activiteiten worden ondernomen bij Zonnebloem-afdeling Loenen. Met negen gasten en negen vrijwilligers die de rolstoelen duwden, werd onlangs vanaf het Hattinkerf richting Groenendaalseweg een wandeling gemaakt naar het Ereveld, waar een rondleiding werd verzorgd door Loek Schreurs. Hij gaf eerst een inleiding en was later ook de gids tijdens de wandeling over het Ereveld. Hij vertelde boeiende en soms ontroerende verhalen. De gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem luisterden allen met volle aandacht.

Het was na een tijd van ‘niets mogen’ weer een zeer geslaagde middag. De gasten vonden het geweldig en bedankten de vrijwilligers voor hun inzet. Ze gaven aan dat het ook zo fijn was om elkaar weer te zien en te spreken, een mening die werd gedeeld door de vrijwilligers.