Zoektocht naar vermiste tas levert niets op

RHEDEN – Vrienden, familie en de politie hebben woensdagochtend 12 augustus gezocht naar een gestolen tas. Een week eerder werd een vrouw in een ijssalon in Rheden bestolen van haar tas. De inhoud van de tas is van grote emotionele waarde voor de vrouw, aangezien deze een telefoon met foto’s van haar onlangs overleden man en een met schriftje met waardevolle teksten bevatte. Een verdachte heeft zich gemeld bij de politie en toegegeven dat zij de tas in een landbouwgebied tussen Rheden en Velp had gegooid. De zoekactie leverde niks op. Mensen die informatie over de tas of het schriftje hebben, kunnen contact opnemen met 0900-8844.

Foto: Martin Heitink/Persbureau Heitink