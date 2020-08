Zigeunermuziek van Djangela Mirando in Gasthuiskerk

DOESBURG – Het enige echte Orkest Tata Mirando opent op zaterdag 5 september het culturele seizoen in Gasthuiskerk Doesburg. De onvervalste zigeunermuziek van pianist, zanger en muzikaal leider Djangela Mirando zorgt vanaf 20.00 uur met een rijk en gevarieerd repertoire voor een unieke muzikale sfeer.

Van kind af aan leerde Djangela de Mirando muziek spelen van zijn vader en ooms, zowel op de piano als op de contrabas. Tijdens zijn vele optredens bouwde Djangela met zijn orkest en als solopianist een schat aan ervaring op.

Het begon allemaal begin 1900, toen de grootvader van Djangela, Joseph Mirando, met zijn vader en broers in het Duitse zigeunerorkest Weiss speelde. Dat ensemble kreeg al in 1913 het predikaat ‘koninklijk’ toegekend door Groothertogin Louise von Baden. Het orkest trad op aan het hof van de Duitse keizer Wilhelm II en zette de koninklijke toekenning vol trots voort onder leiding van Tata Mirando. In 2013 werd Djangela met zijn zigeuner-ensemble uitgenodigd voor een optreden op Huis ten Bosch ter gelegenheid van de 75-ste verjaardag van onze toenmalige Koningin Beatrix.

Het optreden in de Gasthuiskerk op zaterdag 5 september begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 16,50 euro en zijn verkrijgbaar via www.gasthuiskerkdoesburg.nl.