Zeven tips om een inbraak tijdens vakantie te voorkomen

REGIO – “Als je met mensen praat over de kans dat er bij hen wordt ingebroken, hoor je vaak dat ze denken dat die kans heel erg klein is, ‘omdat er bij hen toch niks te halen valt’. Ze denken zo, omdat ze misschien geen dure sierraden, kunst of laptops in huis hebben. Maar zo denkt een inbreker niet”, zegt Coen Staal, voorzitter van de Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW).

De afgelopen maanden waren veel mensen ook overdag thuis, dus is het aantal inbraken vergeleken met vorig jaar met tientallen procenten, in april zelfs met de helft, afgenomen. Omdat een inbreker altijd de zwakste plekken kiest, waren schuren en kelderboxen nu het doelwit; in die maanden werd daar veel vaker ingebroken. “En nu de vakanties weer voor de deur staan, ziet de inbreker zijn kans schoon om een inhaalslag te maken. Als hij constateert dat men niet thuis is, en hij kan makkelijk binnenkomen, probeert hij gewoon of er iets van zijn gading in dat huis te vinden is”, aldus Staal.

Een inbreker let bijvoorbeeld op stapels post en kranten die zichtbaar op de deurmat liggen of door buren keurig gesorteerd op tafel zijn gelegd. ’s Avonds branden er helemaal geen, of maar één of twee lampjes in de woonkamer en de lamellen of gordijnen zijn ook overdag potdicht. Er staat dagen achtereen geen auto op de oprit. Allemaal signalen waaraan de inbreker kan herkennen dat iemand op vakantie is.

De inbreker slaat het meest zijn slag bij de achterdeur of via het (keuken)raam. Onderzoek onder 698 huishoudens in maart 2020 wijst uit dat maar liefst 30 procent van de achterdeuren een zodanig slecht slot of beslag heeft, dat een inbreker met eenvoudig gereedschap binnen 1 à 2 minuten binnen is. En dán heeft hij volop tijd om op zoek te gaan naar waardevolle spullen. In de zomer heeft hij tenslotte keus te over: ook al gaan we niet massaal naar het buitenland, vakantie in eigen land of een paar dagen naar het strand zal voor velen wel in de planning zitten. En de meesten laten dat nog duidelijk merken ook.

Goed verzekerd

De tweede aanname, naast ‘mij gebeurt niks’, is de gedachte dat men ‘goed verzekerd’ is. Maar dekt de verzekering wel alle schade? Want soms zijn spullen onvervangbaar, denk maar aan de armband van oma of de oude laptop met alle foto’s van de (klein)kinderen. En je zult maar teruggeroepen worden van je vakantieadres omdat er bij je is ingebroken.

Toch is dat allemaal niet het meest nare dat slachtoffers van een inbraak zeggen te ervaren. Staal: “Wat men vaak onderschat zijn de emotionele gevolgen van een inbraak.” Bijna driekwart van de slachtoffers van een inbraak of poging daartoe zegt de emotionele gevolgen van de inbraak(poging) flink te hebben onderschat en nog maandenlang nare gevolgen te hebben ondervonden. Staal hierover: “Denk aan slaap­problemen als niet goed in slaap kunnen komen, onrustig slapen, nachtmerries of bij elk geluidje wakker worden. Maar ook overdag heeft men er last van, denk daarbij dan aan angst om thuis te komen, schrikken van een vreemd geluid of nerveus en neerslachtig zijn.”

Tips

Voor iedereen geldt: maak het inbrekers nooit makkelijk, vooral niet tijdens je vakantie. Om straks met een gerust gevoel op vakantie te gaan of een paar daagjes weg, heeft de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken zeven eenvoudige tips:

Download de InbraakPreventieCheck-app in de Appstore of via Google Play (zoek op ‘stop inbraak’). De app leidt je in eenvoudige stappen op je mobiel door de verschillende ruimtes in je huis om te checken hoe goed je huis beveiligd is tegen inbraak. Je kunt een foto van het slot of raamboompje insturen en om advies vragen.

Check de kwaliteit van je sloten. Plaats eventueel een nieuw gecertificeerd beslag of slot op de (achter)deur voor je vertrek. Of plaats goedgekeurde raamboompjes op je keukenraam. Erg veel geld hoeft dat niet te kosten. Daarmee verklein je de kans op inbraak enorm!

Zet een tijdschakelaar op alle lampen die je normaliter ’s avonds aan hebt en stel ze in op verschillende tijdstippen. Laat de lamp in de slaapkamer nog een kwartiertje aan nadat alle lampen in de woonkamer zijn uitgegaan. Er zijn tegenwoordig ook handige lampen die je met een app kunt bedienen, ook voor (plafond)lampen waar een tijdschakelaar niet geplaatst kan worden.

Doe je je lamellen of gordijnen van je woonkamer veelal helemaal dicht bij het slapengaan, verander dat dan een paar weken voordat je op vakantie gaat. Want overdag de lamellen potdicht laten lokt aandacht van inbrekers uit. Laat ze overdag én ’s avonds half open zodanig dat je wel naar binnen kunt kijken, maar daarbij geen zicht hebt op de hele kamer. Kijkt een inbreker naar binnen, dan kan hij niet je woonkamer overzien. En als hij regelmatig langsloopt ziet hij geen verschil tussen overdag en ’s nachts.

Ruim de woonkamer en keuken juist niet perfect netjes op. Laat een kopje op tafel staan of wat afwas op het aanrecht. En een krant of open boek, alsof je zo weer verder kunt gaan lezen.

Plak (tijdelijk) een nee/nee sticker op je brievenbus om overtollige reclamepost te voorkomen of vraag iemand om je brievenbus/deurmat regelmatig te legen. Of plak het raam in de voordeur af met zwart karton, zodat een inbreker de stapels post niet ziet liggen.

Vraag een van je buren om een oogje in het zeil te houden, niet alleen om de plantjes water te geven, en de gordijnen of lamellen overdag te openen en ’s avonds te sluiten, maar ook om de post uit het zicht te halen. In Whatsapp-groepen zijn thuisblijvers extra alert, dus sluit je bij zo’n groep in jouw buurt aan.

