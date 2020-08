VELP – Tijdens de laatste buurtsportdag in Velp, op woensdag 26 augustus, is er een leuke zeskamp bij buurthuis De Poort. Kinderen kunnen in groepjes tegen elkaar strijden op verschillende sportieve onderdelen. De zeskamp duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Deelname kost 1 euro per kind. Aanmelden kan via avssport@hotmail.com.