Zangers BMK verkopen boeken op de markt

BRUMMEN – Voor velen is de grote boekenmarkt van het Brummens Mannenkoor vaste prik. Elk voorjaar worden talloze boeken uitgestald op de kramen. Hiervoor is altijd veel belangstelling, veel lezers kopen een stapeltje boeken om mee te nemen op vakantie. Nu deze grote markt dit jaar niet door kon gaan, biedt het koor de ingezamelde boeken op een andere manier aan. Elke zaterdag wordt een selectie uitgestald op het Marktplein, waar voldoende ruimte is om afstand van elkaar te houden. Zo kan iedereen toch nog zijn slag slaan en iets moois te lezen aanschaffen. De boekenmarkten zijn elke zaterdag tot en met 22 augustus tussen 10.00 en 16.00 uur op het Marktplein te Brummen.

Foto: Han Uenk