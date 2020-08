Woningoverval in Laag-Soeren

LAAG-SOEREN – Op de Harderwijkerweg in Laag-Soeren heeft vrijdagochtend een woningoverval plaatsgevonden. De bewoners zijn vastgehouden.

De politie is met meerdere wagens uitgerukt en zijn een onderzoek gestart. Ook de politiehelikopter vloog enige tijd boven het gebied, maar is inmiddels weer vertrokken. De bewoners zijn bedreigd met een wapen, welk wapen dat is kan de politie nog niet zeggen. Wel geven zij aan dat de bewoners korte tijd zijn vastgehouden.

De politie is op dit moment op zoek naar één dader. Het gaat om een man, hij is rond de 1,85 meter lang en droeg een wit T-shirt. “Het is hele summiere informatie, maar gezien de overval plaatsvond in het buitengebied, hopen wij dat mensen iets gezien of gehoord hebben wat mogelijk met deze overval te maken heeft”, aldus de politiewoordvoerder. Getuigen kunnen bellen met 0900-8844.