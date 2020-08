Woningbrand in Doesburgse Emmastraat

DOESBURG – De brandweer van Doesburg werd woensdagmiddag 12 augustus rond 16.50 uur opgepiept voor een woningbrand in de Emmastraat. Ook uit Giesbeek kwamen de brandweerlieden. Een ambulance en traumahelikopter werden ook gealarmeerd. Gelukkig werd de helikopter al spoedig geannuleerd.

Ter plaatse bleek niemand thuis. De brandweerlieden verschaften zich met een stormram op de voordeur toegang tot de brand in de woning. In niet al te lange tijd was de brand geblust. Er is niemand gewond geraakt. De oorzaak van de brand wordt nader onderzocht.