Wolven op de Veluwzoom

RHEDEN – Op zondag 30 augustus kunnen volwassenen samen met een gids kennis maken met de wolf. Op de Noord-Veluwe heeft zich in 2019 een paartje wolven gevestigd. Op camera was later te zien dat de roedel was uitgebreid met in ieder geval 3 wolvenwelpen. Een mooi moment voor veel natuurliefhebbers en uiteraard ook voor Natuurmonumenten. Tijdens de activiteit van Natuurmonumenten zoeken deelnemers antwoord op vragen als: Hoe herkennen we de sporen van de wolf? En wat kunnen we doen als we die sporen vinden? Wat moeten we doen als we een wolf tegenkomen? Wat is het nut van de wolf? Hoe leven ze? Kunnen ze zwemmen? Waar jagen ze op en hoeveel kilometers lopen ze op een dag? Gaan mens en wolf wel samen? En wat is de uitdaging voor natuurbeschermers in de toekomst? Tijdens een mooie wandeling wordt er uitleg gegeven over “onze Nederlandse wolf.” De wandeling is van 14.00 tot 16.00 uur.

De kosten voor deelname aan deze activiteit zijn 7 euro voor leden van Natuurmonumenten en 10 euro voor niet-leden. Deze activiteit is bedoeld voor volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar. Aanmelden online via Natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-veluwezoom.

Foto: Natuurmonumenten