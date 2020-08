Welkom in ‘t Trefpunt

VELP – Inloophuis ‘t Trefpunt is sinds 21 september vorig jaar gevestigd in de voormalige Van Voorthuijsenshcool aan de Schoolstraat in Velp. Onlangs is er zelfs een mooi terras geopend, waar bezoekers gezellig een kopje koffie kunnen komen drinken. Het terras is geopend van dinsdag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur. Iedere zondagmiddag wordt er tussen 14.00 en 16.00 uur gekaart. Bezoekers kunnen meedoen met jokeren of klaverjassen.