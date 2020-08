Weggeefwinkel 4Noppes drie weken gesloten

DIEREN – Weggeefwinkel 4Noppes gaat even dicht om vakantie te vieren. De winkel in Dieren is van zaterdag 8 tot en met maandag 31 augustus gesloten. In die weken kunnen geen spullen worden ingebracht of uitgezocht.

4Noppes wordt goed bezocht en krijgt ongeveer vijftig tot zestig bezoekers per week. Er worden veel artikelen gebracht, zeker nu in de coronatijd veel mensen hun zolders en schuren hebben opgeruimd. Hier kwamen veel mooie, nuttige en leuke spulletjes tevoorschijn, die dan ook snel een nieuwe eigenaar vonden.

Wel moest het aantal gelijktijdige bezoekers aan de winkel worden beperkt, zodat iedereen voldoende afstand van elkaar kon houden. Vandaar dat 4Noppes alleen op afspraak te bezoeken is. Een afspraak maken kan via tel. 06-44881557.

4Noppes bestaat inmiddels al meer dan vier jaar. Het is een winkel waar iedereen kostenloos spulletjes af kan komen halen, maar ook een ontmoetingsplek. Na de vakantie, per 1 eptember, is iedereen weer welkom, maar wel op afspraak. 4 Noppes is gevestigd aan de Van der Duyn van Maasdamstraat 47 in Dieren. De winkel is bereikbaar via nfo@4noppes.nl en tel. 06 44 88 1557, hoewel in de vakantieperiode beperkt.

www.4noppes.nl