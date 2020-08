Wandeling naar Fliegerhorst

HOENDERLOO – In het zuidelijke deel van Het Nationale Park De Hoge Veluwe, het deel dat grenst aan het vliegveld Deelen, zijn veel overblijfselen te vinden van de Tweede Wereldoorlog, waaronder het militaire vliegveld Fliegerhorst. Zondag 9 augustus wordt een wandeling gemaakt naar dit onbekende deel van het Park. Deelnemers bezoeken het gebied rondom het vliegveld, dat normaal niet voor publiek toegankelijk is. Onderweg wordt vooral gekeken naar een aantal herkenbare overblijfselen van het vliegveld. De excursie gaat deels door moeilijk begaanbaar gebied en duurt ongeveer 2,5 uur. De start is om 13.30 uur vanaf het Museonder. Reserveren is verplicht en kan via www.hogeveluwe.nl.