Vrijwilligers thuiszorg weer aan de slag

DOESBURG – De afgelopen periode hebben de vrijwilligers van VIT-hulp bij mantelzorg niet de hulp kunnen bieden die zij normaal gesproken geven. Nu de coronaperikelen afnemen en de begeleiding van kwetsbare mensen ook binnen de anderhalve meter weer mogelijk is pakken ze geleidelijk aan hun vrijwilligerswerk bij mensen thuis weer op.

VIT-hulp bij mantelzorg biedt ondersteuning aan mantelzorgers: mensen die zorgen voor iemand in hun nabije omgeving die chronisch ziek is of een beperking heeft. Soms is dat een partner, of een ouder, maar ook ouders die voor kinderen met een beperking zorgen zijn mantelzorgers. Eén van de vormen van hulp van VIT is de inzet van een vrijwilliger bij die mensen thuis. Deze vrijwilliger houdt degene die zorg nodig heeft gezelschap of onderneemt activiteiten, afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van deze persoon. Hierdoor heeft de mantelzorger even tijd voor andere zaken. Soms is ook juist het ontbreken van een mantelzorger in de buurt reden voor de inzet van een vrijwilliger.

“Momenteel zijn we onder andere op zoek naar mensen die houden van wandelen en een rolstoel kunnen duwen. We hebben hier best veel vraag naar”, zegt coördinator Carla Snelder. Zij in samen met Marieke Verhulst verantwoordelijk voor het matchen van vraag en aanbod. “Ook zoeken we een vrijwilliger die houdt van tuinieren en dit samen met één van onze hulpvragers wil doen.” “Eigenlijk kunnen we voortdurend vrijwilligers gebruiken” zegt Marieke. “Ook om zorgvragers thuis gezelschap te houden, samen een spelletje te doen of om gewoon even een praatje te maken. Van de vrijwilligers hoor ik dat het hen zelf ook veel oplevert; een stukje invulling van je dag, gezelschap en zingeving. De dankbaarheid van de hulpvragers is een extraatje.”

Leeftijd is hierbij niet van belang, de jongste vrijwilliger is net de 30 gepasseerd, de oudste is in de 80. “Wel belangrijk is interesse in de ander en betrouwbaarheid, want mensen moeten op je kunnen rekenen”, voegt Marieke toe. “Onze vrijwilligers bezoeken gemiddeld één keer per week de hulpvragers en bouwen daardoor ook een band op met hen. Dat betekent ook dat je niet zo maar kunt wegblijven want er wordt op je gewacht.”

De mantelzorgconsulent in Doesburg, Helene den Breeker, regelt samen met Carla en Marieke dit vrijwilligerswerk. Helene: “Onze vrijwilligers kunnen altijd bij ons terecht als ze eens ergens tegenaan lopen. Ook is het goed om te weten dat alle gemaakte kosten vanzelfsprekend vergoed worden. Iedereen die geïnteresseerd is in dit vrijwilligerswerk of behoefte heeft aan de inzet van een vrijwilliger kan contact met mij opnemen.”

Helene is bereikbaar via een telefoontje, app of sms naar tel. 06 – 10108366 of te mailen naar h.denbreeker@vithulpbijmantelzorg.nl. Het kantoor van VIT is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 15.00 uur via tel. 0544 – 820000.

Foto: Van links naar rechts: mantelzorgconsulent Helene den Breeker en Carla Snelder en Marieke Verhulst van VIT Hulp bij Mantelzorg