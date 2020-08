Voorlichting over dementie

HALL – Stichting Ouderenwerk Hall heeft donderdag 6 augustus een bijeenkomst op de agenda staan. Deze wordt gehouden in De Wheme en begint om 14.00 uur. Medewerkers van het Netwerk Dementie Oost-Veluwe verzorgen voor het Geheugensteunpunt een voorlichting. Aansluitend wordt een aantal rondjes bingo gespeeld. De toegang is vrij, maar in verband met de beperkte capaciteit van De Wheme is aanmelden verplicht. Dit kan via tel. 0575-562259.