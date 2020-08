Volop vertier op Brummense kermis

BRUMMEN – Van zaterdag 22 tot en met maandag 24 augustus kon er op het Marktplein in Brummen toch genoten worden van de traditionele Brummense kermis. Nadat vele evenementen dit jaar niet door konden gaan in verband met het coronavirus, was de kermis voor velen een welkom uitje. De kermis zag er weliswaar wat anders dan andere jaren. Er was een beperkt aantal attracties en het feest en de activiteiten konden dit jaar niet doorgaan. Het kermisterrein was omheind, zodat het maximaal aantal gereguleerd kon worden. Maar dat mocht de pret niet drukken. Jong en oud genoten als vanouds van de attracties.

Foto: Han Uenk