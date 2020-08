Vieringen in St. Martinuskerk

DOESBURG – De St. Martinuskerk aan de Juliana van Stolberglaan in Doesburg is weer open voor vieringen. Elke zondag in augustus is er een woorddienst. De begeleiding op het orgel wordt dan verzorgd door Jos Mijland. Mensen die willen deelnemen aan de viering en het koffiedrinken, kunnen zich aanmelden via tel. 0316-523468 tijdens het spreekuur op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur of mailen naar secretariaat@rkliemers.nl. Kerkgangers wordt verzocht op tijd te komen, de ontvangst vergt meer tijd dan voorheen.