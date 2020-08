Victor Steeman uit Lathum stunt in Assen

ASSEN – Victor Steeman uit Lathum heeft voor een stunt gezorgd door in het debuutweekend van Lentink Sports Racing in het IDM Supersport 600 kampioenschap (Internationale Deutsche Motorrad Meistershaft) een eerste plaats te behalen op het TT Circuit Assen.

Na een aantal OW Cup races maakte Lentink Sports Racing in het weekend van 14 tot en met 16 augustus zijn debuut in het IDM Supersport 600 kampioenschap. Het zou een fantastisch debuut worden van Victor Steeman. Ook voor hem is het een nieuwe klasse, nadat de 20-jarige coureur vorig jaar nog reed in de WK Supersport 300. Victor stond zowel in beide vrije trainingen als in de twee kwalificaties bovenaan op de tijdlijst met een 1’41.3 als snelste rondetijd. Victor had een uitstekende start in de eerste race. De Yamaha-coureur kreeg twee rijders achter zich aan, maar die kwamen in de tweede ronde ten val. Victor wist vervolgens alleen een strak tempo te rijden, waardoor de concurrentie van onder andere de kampioen van vorig jaar niet dichterbij kon komen. Victor kwam na dertien ronden als eerste over de streep, wat een unieke overwinning voor Lentink Sports Racing betekende tijdens het debuut in het IDM.

Ook in de tweede race kwam Victor uitstekend van zijn plaats. In de tweede ronde reed hij aan de leiding toen het fout ging in de Stekkenwal. Victor ging iets te hard door de bocht en schoof onderuit, waardoor er helaas op deze manier een einde kwam aan zijn geweldige weekend.

Foto: Henk Teerink