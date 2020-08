LATHUM – De Provincie Gelderland heeft een waarschuwing afgegeven vanwege een bacteriologische verontreiniging bij recreatieplas Rhederlaag Noordoever in Lathum.

Uit resultaten van de monstername door Rijkswaterstaat Oost is gebleken dat er een bacteriologische overschrijding is geconstateerd in de zwemzone van Recreatieplas Rhederlaag Noordoever te Lathum. Hierdoor bestaat er een verhoogd risico op gezondheidsklachten.

Mensen die een klacht of vraag over het zwemwater hebben, kunnen op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur bellen met het Provincieloket, tel. 026- 359 99 99. Mailen kan naar provincieloket@gelderland.nl. Actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit staat op www.zwemwater.nl