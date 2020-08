LOENEN – Het was de afgelopen week gezellig druk bij de waterval in Loenen. Vrolijk kwispelende hondjes met de pootjes in het water, kinderen die genoten van het gekletter van de waterval en ouders die tevreden toekeken. Met tropische temperaturen zorgde de waterval voor een welkome verkoeling voor jong en oud. De parkeerplaats bij de watervallen was geregeld nagenoeg vol. Ook de verschillende snack- en ijsjesverkopers deden goede zaken.

Foto: Cynthia Vos