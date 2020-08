Veel spanning bij Boul’Animo toernooi

DIEREN – Afgelopen zaterdag, 22 augustus, organiseerde Boul’Animo haar eerste ‘open’ toernooi van die jaar, het Hij/Zij toernooi. Vanwege de Corona was dit niet eerder mogelijk en ook nu waren er diverse restricties zoals een maximum aantal deelnemende teams gesteld. Dat de belangstelling groot was bleek wel uit het feit dat dit toernooi ook snel was volgeboekt. Diverse nationale toppers hadden zich hiervoor aangemeld. De 32 ingeschreven teams, elk een man en een vrouw, streden hartstochtelijk om de titel en de prijzen. Met het vorig jaar ook uitgebreide aantal buitenbanen kon er met inachtneming van de coronamaatregelen worden gespeeld. Na twee voorgelote partijen werd naar resultaat ingedeeld in twee poules. Dan werden nog drie rondes gespeeld. In het hoofdtoernooi (A poule) wisten Nettie Lensink (boule’Animo) met haar partner Raymond Toonen (PUK Haarlem) de finale te bereiken. Die werd wegens hevige regenval verplaatst naar de hal. Daarin moesten zij aantreden tegen Jose en Wim van Vliet uit Coevorden. In een spannende strijd namen Nettie en Raymond al snel de leiding. Jose en Wim kwamen sterk terug en veroverden uiteindelijk met 13-7 de felbegeerde titel. De strijd in de B poule leverde voor Boul’Animo nog een succes op. Onja Weijl-Roorda en Mart van Tol wisten in de poule alle partijen te winnen met een voldoende puntensaldo om de winst in eigen huis te houden. Naast de diverse clubtoernooien staat er bij Boule’Animo ook nog het ‘Boul’Animal’ toernooi als open toernooi op de kalender op 4 oktober.