Vakantiepret op natuurspeelplaats

RHEDEN – Ook in de laatste vakantieweek worden op de natuurspeelplaats in Rheden, achter de Kroeseboom, nog een aantal vakantie-activiteiten plaatsvinden.

Op donderdag 20 augustus is er om 10.30 een ouder-kind-yogales. Deelname hieraan kost 5 euro per koppel of 3 euro per persoon. Opgeven kan alvast via e-mail of facebookpagina van KinderYoga en Mindfullness Dieren van Nynke Bos.

Zaterdag 22 augustus is er tussen 14.00 en 16.00 uur een heuse portretfotograaf. Christa Heine Fotografie houdt een minifotoshoot voor broertjes en zusjes op de natuurspeelplaats. Deze is bedoeld voor kinderen vanaf 6 maanden en maximaal vier kinderen uit één gezin. De fotoshoot is gratis, maar de digitale foto’s zijn te koop. De kinderen zijn welkom vanaf 6 maanden en max 4 kinderen uit 1 gezin. De foto’s laten afdrukken tegen een meerprijs kan uiteraard ook, via Foto Print & Design Dieren.

Vanaf 16.00 uur die dag is er een ‘sharing picknick’. Ieder neemt een eigen picknickkleed en een gerecht mee. Alle gerechten worden gedaald, waarbij natuurlijk wel de RIVM-richtlijnen in acht worden genomen. Er wordt nog gezocht naar iemand met een auto met trekhaak, die een handje wil helpen met vervoer van een springkussen. Aanmelden hiervoor kan bij Inge Butterman, graag via app of sms, tel. 06-48080197.