Uitverkoop bij naaiatelier in Doesburg

DOESBURG – Woensdag 5 augustus werd er bij het naaiatelier voor anderstaligen in Doesburg uitverkoop gehouden. In het historische pand aan de Ooipoortstraat werden allerlei handgemaakte producten en stoffen verkocht, van zelfgemaakte kleding tot mondkapjes en vlaggenslingers van stof. Creatievelingen die liever zelf aan de slag willen, konden mooie materialen en stoffen kopen. Eenieder die de uitverkoop heeft gemist, kan nog in de herkansing. Op woensdagen 12, 19 en 26 augustus is er van 14.00 tot 16.00 uur wederom een uitverkoop. Meer informatie is verkrijgbaar via antoinette.hovingh@gmail.com.

Foto: Han Uenk