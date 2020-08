Twee mannen mishandeld op straat

RHEDEN – Op de Broekveldseweg in Rheden zijn in de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 augustus twee mannen zwaar toegetakeld. Een van de slachtoffers ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis.

Rond 00.20 uur werden de hulpdiensten gebeld door omwonenden. Ze hoorden ineens ‘nee, houd op houd op’ roepen, waarna ze poolshoogte gingen nemen en de slachtoffers op straat aantroffen. De politie meldt dat er een zilveren Opel is gestopt, waar twee mannelijke daders uitstapten, die op de twee slachtoffers begon in te slaan met een voorwerp. Daarna sloegen ze met de auto op de vlucht.

Een van de slachtoffers is in zorgwekkende toestand per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het andere slachtoffer was wel aanspreekbaar, maar moest ook voor verdere behandeling mee naar het ziekenhuis. De politie tast nog in het duister over de aanleiding van het incident.

De politie is dringend op zoek naar mensen die de zilveren Opel rond middernacht hebben zien rijden of andere informatie hebben. Dit kan worden gemeld via tel. 0900-8844 of anoniem via tel. 0800-7000

Foto: Roland Heitink