Tuinconcerten bij Jansen & de Feijter

VELP – Boekhandel Jansen & de Feijter vervolgt de in juni gestarte serie miniconcerten in de tuin. In augustus zijn er drie concerten op woensdagavond van 20.00 tot 21.00 uur.

Woensdag 12 augustus speelt harpiste Lies Joosten. Zij bespeelt een Keltische harp en haar muziek kenmerkt zich door een warm klankenpalet, met Keltische, Latijns Amerikaanse en klassieke invloeden. Dit concert is reeds volgeboekt.

Woensdag 19 augustus is het podium voor zangeres Caroline Rutten en accordeonist Dirk Overbeek. Zij brengen samen een programma van Franse chansons van alle tijden, afgewisseld met eigen composities en arrangementen van Dirk solo op accordeon. Dirk en Caroline hebben elkaar leren kennen op de vooropleiding van het conservatorium en staan sindsdien vaak samen op het podium met uiteenlopende projecten.

Woensdag 26 augustus staat een optreden van het Odayin trio op de agenda. Dit trio is opgericht in 2015 door violist Hrayr Ter-Sargsyan, cellist Noam Staal en pianist Hanke Scheffer. Odayin betekent lucht in het Armeens, het geboorteland van de violist. Tijdens dit concert zal het Odayin trio werken van onder ander Beethoven en Brahms ten gehore brengen. Hanke Scheffer trad al eerder solo op in onze serie tuinconcerten.

De entreeprijs per concert is 20 euro per persoon inclusief een hapje en drankje. Er is geen pauze en geen nazit en er moet van te voren worden gereserveerd. Er is plaats voor maximaal 30 personen en bij slecht weer wordt het concert geannuleerd.