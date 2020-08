Tuinafval gedumpt in Leuvenheim

LEUVENHEIM – Een wandelaar heeft zaterdag 15 augustus een grote hoeveelheid tuinafval aangetroffen op de Broekdijk bij Leuvenheim, tussen de Lichtenbeltweg en de Evinckweg. “Blijkbaar heeft iemand zijn of haar tuin gedaan en moest de rotzooi kwijt, compleet met plastic kieper je het dan maar in de natuur?

Wie de schoen past trekke (het zich) aan: Shame on you!”, laat de inzender weten.