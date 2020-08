Tonny van Beek ‘de alleskunner’ op De Marshoeve

LOENEN – Met zijn golfwagentje, zijn dagelijks vervoermiddel, maakt Tonny van Beek met zijn gast een rondje over de uitgestrekte camping De Marshoeve van ruim twaalf hectare. Van Beek kent de Loenense camping tot in alle uithoeken. Ruim veertig jaar werkt hij hier al en hij maakte de grote bloei mee van het bedrijf dat nu, mede door de coronatijd, tot de laatste plaats is bezet. Een huldiging bij zijn jubileum kon wegens de corona niet, maar in kleine kring werd hij met zijn echtgenote door de familie Schoolderman met een diner, envelop en mooie woorden in het zonnetje gezet.

Van Beek (62 jaar) heeft een grote hand gehad in de opbouw van de camping. Graag laat hij zien wat hier tot stand is gekomen. Vooral het zwembad, dat enkele jaren geleden geheel vernieuwd werd, ziet er prachtig uit. Hij is er trots op omdat het bad grotendeels met eigen krachten is gebouwd.

Op het fraaie nieuwe terras bij de recreatieboerderij vertelt de jubilaris dat hij op 17-jarige leeftijd al is begonnen bij De Marshoeve. Hendrik Schoolderman besloot om met zijn boerderij te stoppen en zijn zoon Chris en schoondochter Gerry de kans te geven om hier een camping te starten. Dat was 49 jaar geleden. Tonny van Beek kwam als schooljongen al vaak helpen op de boerderij. Vooral het rijden met de trekker vond hij prachtig.

Snoeien

Vanaf de lagere school moest Tonny een vak leren. Eerst leek het hem wel om bakker te worden. Maar gaandeweg trok het werk op de camping hem toch meer en op 17-jarige leeftijd kwam hij in dienst bij Chris en Gerry. Er moest erg veel gebeuren. Aanleg van riolering, water en andere voorzieningen. De handen staan Van Beek nergens verkeerd voor. Alles pakte hij aan en leerde van de vakmensen precies de kneepjes.

Van Beek werd een ‘alleskunner’. Hij werkte niet alleen op het terrein met snoeien, onderhoud wegen maar hielp ook in de recreatieboerderij. Zowel in de bediening als achter de bar. Als het nodig is ook op de receptie. Tonny is van alle markten thuis en dat is in al die jaren zo gebleven.

Chalets

Schoolderman wilde Tonny ook graag in de winter in dienst houden. Om de ‘stille’ periode te overbruggen besloot Schoolderman chalets te gaan bouwen in de grote loods. Op bestelling gingen de mannen hier aan het werk. Prachtige ruime chalets van soms wel ruim 11 meter lang met een indeling naar wens. Van Beek: “Mooi werk was dat. Je moet er even handigheid in hebben. Ik heb voor het timmerwerk veel geleerd van Wim Meurs, een prima vakman. Elke winter bouwden we er wel een paar. In totaal hebben we er 75 gebouwd. Daar ben ik nog altijd trots op als ik in mijn wagentje over het terrein rij.”

Tuintjes

In 2014 nam een tweede generatie Schoolderman het beheer van de Marshoeve over. Zoon Henny, gehuwd met Mariska, ging voortvarend aan het werk. Na enige jaren gingen zij ook weer aan de slag met de gasterij. Er kwamen veel feesten. Van Beek: “Mooi werk hier. Veel afwisseling en contact met de gasten die vanuit het gehele land hier graag naar de Veluwe komen. We proberen ze een gezellige camping te bieden. Dat wordt gewaardeerd want de gasten doen veel zelf aan de hagen en tuintjes. Sommigen maken er een prachtige bloemenzee van.”

De nieuwste klus van Van Beek is de mini bruine kroeg die hij gemaakt heeft op de plek van de snackbar. Het was meteen een groot succes. Men zat er knus bij elkaar, wel prettiger dan in de grote boerderij. Alleen gooide corona roet in het eten en moesten de deuren weer dicht.

Van Beek moet nog vijf jaar tot zijn pensionering maar vindt dit totaal geen opgave. Alle dagen gaat hij graag naar zijn werk. En als er problemen zijn mag hij ‘s avonds ook geroepen worden voor een noodklus.

Foto: Martien Kobussen

Foto: Tonny van Beek voor een van de vele chalets die hij heeft gebouwd