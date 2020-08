Toch nog braderie op De Marshoeve

LOENEN – In bijna alle dorpen zijn de Veluwse Markten en braderieën afgelast wegens de corona-maatregelen. Toch is het Henny en Mariska Schoolderman gelukt om afgelopen vrijdag op het terrein van camping De Marshoeve in Loenen een braderie op te zetten. Het evenement was bescheiden van opzet maar had toch voor elk wat wils.

Het warme weer lokte toch wel een flink aantal bezoekers om te kijken wat de standhouders te bieden hadden. Er werd bij de kramen gesnuffeld naar allerhande artikelen. Ook was er nog een kermisattractie voor de jeugd.

Jolanda van Beek-Beekman uit Loenen was blij dat ze in eigen dorp weer met haar kraam kon staan. In de afgelopen maanden was zij erg druk geweest met het maken van kleurige knuffels volgens eigen ontwerp. Meestal gaat zij in het vakantieseizoen naar enkele markten om de werkstukjes te verkopen. Helaas gooide corona roet in het eten. Weinig of geen markten, dus ook minder verkopen. Zij probeert nu om ook via internet van de grote voorraad af te komen want zij wil graag doorgaan met haar grote hobby: het maken van mooie knuffels.

Foto: Martien Kobussen