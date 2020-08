Timmerwerk in de hitte

RHEDEN – Van bouwvak was er geen sprake, de afgelopen week in Rheden. Op kindervakantiekamp Rhevak werd door 220 kinderen flink getimmerd, gezaagd en gebouwd aan prachtige houten hutten. En dat in de hittegolf die het land teisterde. Gelukkig was er een groot zwembad opgebouwd, waar de jongens en meisjes heerlijk af konden koelen. Het was een heerlijke week vol activiteit, sport en spel en nieuwe vriendjes maken. Het was een verrassing dat Rhevak überhaupt iets door kon gaan, door alle coronamaatregelen was hier eerst geen sprake van. Gelukkig werd er een manier gevonden om de kinderen toch een leuke vakantieweek te kunnen bieden.

Foto: Linda Peppelman