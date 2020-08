Tim Knol in Openluchttheater De Pinkenberg

VELP – Zondag 23 augustus komt singer-songwriter Tim Knol met een solo optreden naar Openluchttheater De Pinkenberg. Hij geeft twee optredens van ongeveer een uur.

Twee jaar geleden stond Tim Knol met band op de planken van openluchttheater de Pinkenberg. Hoogtepunt tijdens dit optreden waren de nummers die Tim Knol akoestisch en solo ten gehore bracht. De programmeurs van Cultuurbedrijf RIQQ, die verantwoordelijk zijn voor de programmering van het theater, bedachten zich dan ook geen moment toen bekend werd dat Tim Knol een solotour wilde maken en nodigden hem onmiddellijk uit.

Speciaal in verband met alle coronabeperkingen komt Tim Knol zonder band of andere begeleiding naar het openluchttheater. Hij treedt op deze zondagmiddag twee keer op: om 14.00 uur en om 16.00 uur. Het betreft hier optredens van ongeveer een uur zonder pauze.

Knol groeide op in Hoorn, waar hij ook, vanaf zijn tiende jaar, muziek begon te maken. Lokaal maakte hij indruk met de band Be Right Back waarin hij zong en gitaar speelde. Terwijl hij in die band speelde, werkte hij aan allerlei nevenprojecten en nam hij ook solo nummers op. In mei 2008 speelde hij op De Avond van het Kippenvel van DJ St. Paul in de Utrechtse Ekko, onder andere samen met Anne Soldaat. Samen met onder andere Anne Soldaat nam hij enkele demo’s op voor Excelsior Recordings. In mei 2009 besloot hij zijn band vaarwel te zeggen en echt solo door te gaan.

In juni 2009 verscheen het eerste resultaat van zijn solocarrière, het nummer Cry van Godley & Creme, op het online-verzamelalbum Guilty Pleasures van de Coverclub. Andere artiesten die te vinden zijn op deze verzamelaar zijn Silence is Sexy, The Gasoline Brothers en Solo. Kaarten kosten 20 euro en zijn te verkrijgen via www.depinkenberg.nl.