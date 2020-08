Tegemoetkoming coronaschade voor amateursportorganisaties

REGIO – Amateursportorganisaties die financieel schade hebben geleden door de coronamaatregelen kunnen een tegemoetkoming bij de Rijksoverheid aanvragen. Hiervoor is een bedrag van in totaal 19,5 miljoen euro beschikbaar. Amateursportorganisaties die in aanmerking willen komen voor deze eenmalige tegemoetkoming kunnen vanaf 1 september tot en met 4 oktober hiervoor een aanvraag indienen.

Op 10 juli is de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling) in de Staatscourant gepubliceerd. Deze eenmalige regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die door de coronamaatregelen ten minste 20 procent omzetverlies hebben geleden en nog geen gebruik hebben gemaakt van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS-regeling) of een andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten hebben ontvangen.

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager, voor zover dit geen huurlasten zijn, in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020. De tegemoetkoming bedraagt: 1.500 euro bij doorlopende lasten van 501 tot en met 1.500 euro, 2.500 euro bij doorlopende lasten van 1.501 tot en met 2.500 euro en 3.500 euro bij doorlopende lasten van 2.501 tot en met 3.999 euro.

Amateursportorganisaties die in aanmerking willen komen voor deze eenmalige tegemoetkoming kunnen vanaf 1 september tot en met 4 oktober 2020 hiervoor een aanvraag indienen via www.dus-i.nl. Voor de aanvraag maakt het Ministerie van VWS gebruik van een vastgesteld formulier dat vanaf 1 september 2020 op de site te vinden is. Indieners ontvangt uiterlijk 1 december 2020 de uitslag op uw aanvraag.

Alle informatie over de TASO-regeling is na te lezen in de regeling zoals gepubliceerd in de Staatscourant en via www.dus-i.nl.