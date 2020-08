Taalvrijwilligers gezocht

BRUMMEN / EERBEEK – Taalhuis Brummen|Voorst is in Brummen en Eerbeek op zoek naar nieuwe vrijwilligers met een hart voor taal. Taalvrijwilligers helpen mensen die moeite hebben met Nederlands spreken, schrijven of lezen.

De taalvrijwilligers geven één keer in de week een uur taalles aan een volwassene die Nederlands als eerste of tweede taal heeft. De taallessen worden over het algemeen in de bibliotheek gegeven en bestaan uit samen lezen, woordenschat vergroten en eventueel leren schrijven en spellen. In de bibliotheek zijn veilige coachingsplekken gecreëerd, waarbij anderhalve meter afstand van elkaar kan worden gehouden. Ook zijn er kuchschermen geplaatst. Zo kun er samen veilig worden gewerkt aan verbetering van de Nederlandse taal van de cursist.

Iedereen met een hart voor taal kan taalvrijwilliger worden. Nieuwe vrijwilligers krijgen voor zij beginnen een training, zodat zij goed beslagen ten ijs komen. Het is belangrijk dat de vrijwilligers oog hebben voor wat de cursist nodig heeft. Een vluchteling die Nederlands als nieuwe taal onder de knie wil krijgen, vraagt andere dingen van je dan een cursist die door gebrek aan kansen in het leven de Nederlandse taal nooit goed heeft kunnen leren. Voor deze laatste groep zijn schrijven en lezen vaak gevraagde vaardigheden.

Belangstellenden kunnen een e-mail sturen naar Mariël Schotpoort: m.schotpoort@bibliotheekbrummenvoorst.nl of haar bellen via tel. 06 – 16826628.