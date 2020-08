Succesvolle start Monitor Bezoekersdrukte

REGIO – De monitor bezoekersdrukte is inmiddels meer dan 150.000 keer bekeken door inwoners en bezoekers van de provincie Gelderland. Met deze internettool kan thuis bekeken worden hoe druk het is op een bepaalde locatie.

De Monitor Bezoekersdrukte werd eind juni gelanceerd door Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, in opdracht van provincie Gelderland. De monitor is bedoeld om de drukte op verschillende plekken in de provincie Gelderland in kaart te brengen. Daarnaast kunnen door middel van data-analyse op termijn voorspellingen worden gedaan over bezoekersgedrag in drukke tijden. De monitor is bedoeld voor recreanten die bewust een keuze willen maken voor de locatie die zij gaan bezoeken.

Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen brengt nog tot half september samen met 350 lokale experts-meters zoals ondernemers, attracties, terreinbeheerders (natuur) en binnensteden de drukte op 400 locaties in beeld. Zij geven drie keer per dag aan of het in hun omgeving druk (rood), gemiddeld (oranje) of rustig (groen) is.

Aan de oproep aan partijen om de monitor op eigen kanalen te plaatsen en daarmee het bereik onder bezoekers samen te vergroten, is inmiddels flink gehoor gegeven. De monitor is op meer dan negentig websites geplaatst, waaronder www.visitveluwe.nl.