Subsidie voor Zonneveld De Bocht

DIEREN – Het Rijk heeft subsidie toegekend voor het zonneveld aan de Spankerenseweg in Dieren, dat bekend staat onder de naam De Bocht. Dat maakt de projectgroep bekend.

Plan De Bocht behelst de installatie van ruim 3000 zonnepanelen op het perceel aan de Spankerenseweg, langs de spoorlijn van de VSM. Voor realisatie was zogenoemde Subsidie Duurzame Energie (SDE-subsidie) aangevraagd en deze is onlangs toegekend.

“Nu kunnen we verder met het opvragen van offertes voor de aanleg van het zonneveld”, melden Anne Jansen en Joost van Noorden van de projectgroep, onderdeel van de werkgroep Dieren-Zuid klimaat actief. “Vervolgens gaan we de inwoners die al hebben aangegeven te willen investeren in dit project informeren over het verdere aanpak en de precieze voorwaarden voor deelname. Naar verwachting weten we in de loop van dit najaar genoeg om de volgende stap te kunnen zetten.”

Ook mensen die zich nog niet hebben gemeld, kunnen alsnog instappen in dit project. De projectgroep hoopt weer een informatieve bijeenkomst te kunnen organiseren als er meer bekend is over de volgende stappen.